Rekken proeftuin voor dahlia’s uit het westen, en gluren mag!

Coronapa­tiën­ten die op de IC belandden komen voor verwerking nog eens terug bij het SKB Winters­wijk

WINTERSWIJK - Opgenomen worden op de IC is een ingrijpend proces. Streekziekenhuis Koningin Beatrix (SKB) Winterswijk is begonnen met nazorgbijeenkomsten waarop patiënten en hun naasten en nabestaanden lotgenoten kunnen ontmoeten. Een groep coronapatiënten had de primeur.

25 april