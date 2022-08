Rekkens corso als ultiem zomerfeest

Mysterieu­ze muurschil­de­ring achter dichtgemet­seld raam in Eibergse kerk

EIBERGEN - Hoewel er over De Oude Mattheus (DOM) in Eibergen al heel wat is geschreven en uitgeplozen, herbergt deze protestantse kerk in Eibergen toch ook nog steeds een klein mysterie. Verborgen achter een luikje in een half dichtgemetseld kerkraam.

18 augustus