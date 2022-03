Rietlerhoeve op Leo Stichting-terrein bij Borculo wordt omgebouwd tot appartementen voor ouderen

De Rietlerhoeve is een gebouw met boerderij-achtige kenmerken. Het is nu nog in gebruik als onderdeel van het voormalige jeugdinternaat, maar is eerder deze maand gekocht door vastgoedontwikkelaar Kloosterveste, onderdeel van ‘ontwikkelingscombinatie Klein Borculo'. Het plan is om het complex te vrouwen tot woningen en appartementen voor ouderen. Dat heeft Kloosterveste vandaag bekendgemaakt.

Een dergelijke wooncombinatie ontbreekt nu nog in de regio, terwijl de behoefte daarnaar toeneemt in de komende jaren. Meerdere zorgaanbieders hebben interesse getoond in de locatie, aldus pr-bureau Koolhoven & Partners namens Klaas Hoekstra, mededirecteur van vastgoedontwikkelaar Kloosterveste uit Assen.

Volledig scherm De Rietlerhoeve nu, met oa een school binnen het gebouw. © Peter Zandee



Behoefte aan zorgwoningen

Uit de Woningmarktmonitor 2019 van de gemeente Berkelland blijkt dat er behoefte is aan zorgwoningen voor ouderen. Berkelland telt 4813 van 75 jaar en ouder. Verwacht wordt dat dat aantal tot 2030 met nog 1700 groeit. Het ontwikkelen van seniorenwoningen voorziet dus in een substantiële behoefte.

Steun gemeente

Volgens Pieter Stokkink, mededirecteur van investeringscombinatie Klein Borculo, is er in de regio behoefte aan woningen waar ouderen kunnen wonen én waar zorg nabij is. „Tot voor kort vond bij de Leo Stichting dagbesteding voor probleemjongeren plaats. Wij willen de zorgbestemming graag behouden maar het accent verleggen naar ouderenzorg. Daar hebben we wel steun van de gemeente voor nodig”, aldus Stokkink. „Een dergelijke woonvoorziening levert ook werkgelegenheid op in de regio en brengt extra voorzieningen naar de gemeente.”

Met de zorgwoningen wordt een brede doelgroep bediend, zegt Rikus Sinnema, directeur locatie-ontwikkeling van Fidesta, een van de geïnteresseerde zorgaanbieders. „Zestigplussers kunnen hier de regie over hun leven in handen houden. Veel van onze bewoners komen vanuit een zelfstandige situatie en kunnen terecht in ons verzorgingshuis in nieuwe stijl. Zo koken ze bijvoorbeeld niet meer, maar bepalen ze wel zelf mee wat zij eten. En als zij naar buiten willen, dan kan dat zelfstandig of met ondersteuning. Verpleegkundigen zijn 16 uur per dag aanwezig en ’s nachts is er een slaapdienst.”

Volledig scherm De Rietlerhoeve. © Peter Zandee