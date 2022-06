Rietmolen kleurt blauw-geel in aanloop naar zomerfeesten van juli

Emausspek­ta­kel bij Kerkemijer in Borculo was weer ouderwets feestje

BORCULO - Voetballen, volleyballen en muziek. In Dijkhoek weten ze van deze drie totaal verschillende elementen op wonderbaarlijke wijze een eenheid te smeden dat het Emausspektal heet. En daar gaat nog lang over worden nagepraat. Op de velden van voetbalclub DEO in de Borculose buurtschap streden vijftien volleybalteams en twintig voetbalploegen om de hoogste eer. De voetballers van FC Jägertrein veegden de vloer aan met FC Handicap en Moordvrouwen hadden het moeilijk met de Diekhokers, om maar een greep uit gekke namen te doen. Het sportspektakel voor vriendenteams, caféteams, bedrijven, straten en familieteams eindigde zondagavond in de grote tent met DJ Christo en liveband.

7 juni