Rk-kerken Borculo, Vierakker en Olburgen al over half jaar dicht, maar pastoor noemt bericht daarover ‘prematuur’

Dat staat in de nieuwsbrief van de RK-kerk Willibrord in Hengelo. Deze kerk is na de drie de volgende die aan de beurt is, samen met de rooms-katholieke godshuizen in Vorden en Ruurlo. Vanaf 1 januari 2024 worden hier geen weekendvieringen meer gehouden. Ten slotte valt het doek voor de RK-kerken in Steenderen, Drempt en Joppe waar vanaf 1 januari 2025 geen vieringen meer zijn.



Volgens Henk Roes, voorzitter van de geloofsgemeenschap in Hengelo, zijn de sluitingsdata zaterdag genoemd door het pastoraal team van parochie Twaalf Apostelen, op een bijeenkomst in dorpshuis De Horst in Keijenborg. Daar waren de twaalf locatieraden van de geloofsgemeenschappen bijeen.



,,Het was een formele mededeling”, volgens Roes, die daarna een nieuwsbrief de deur uit deed. ,,Ik vond dat ik de leden van onze geloofsgemeenschap zo snel mogelijk moest inlichten. Om zo duidelijkheid te scheppen over wat er staat te gebeuren.”