Rondtrekkend circus Bolalou treedt op in Rekken

In maart van dit jaar deed het voor drie dagen Eibergen aan, waar de circustent toen op De Maat werd opgebouwd. Bolalou is nu opnieuw aangeland in de Achterhoek. Donderdag was er een show bij Camping De Goede Hoop in de Eibergse buurtschap Holterhoek; deze vrijdag staat de Bolalou-tent bij De Italiaanse Meren in Kotten (Winterswijk) en zaterdag staat Rekken op het programma.