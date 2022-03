Ruim 4 ton voor restauratie monumentale Oosterkerk in Aalten

OBL grote winnaar verkiezin­gen in Berkelland, fors verlies voor Gemeentebe­lan­gen

BORCULO - Ondernemend Berkelland (OBL) is de grote winnaar in Berkelland. Gemeentebelangen verliest fors en houdt nog maar twee van de vijf zetels over, blijkt uit de voorlopige uitslagen van de gemeenteraadsverkiezingen in deze gemeente.

17 maart