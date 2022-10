Ruim jaar na verwoestende brand rijden waterstofbussen op zijn vroegst eind dit jaar in Achterhoek

Harm (62) roept homo’s Zutphen op om zelf tot elkaar te komen: ‘Hetero’s hebben genoeg voor ons gedaan’

ZUTPHEN/EIBERGEN -The only gay in the village. Zo omschrijft Harm Wesselink (62) zijn gevoel. Zo’n twintig jaar woont de oud-Eibergenaar nu met zijn vriend, tv-presentator Harm Edens, in Zutphen en vanaf dat moment vraagt hij zich al af waarom daar zo weinig te doen is voor homo’s, lesbiennes of andere lhbti’ers. ,,We zijn allemaal eilandjes’’, concludeert Wesselink nu. Daar wil hij wat aan doen.

1 oktober