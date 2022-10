Ruim je rotzooi op en verbeter je imago

Diny en Gerhard zingen bij Völle Wille: ‘Dat is gezellig en gezond’

EIBERGEN - Het gemengd vrijetijdskoor Völle Wille is terug. Na corona had de zanggroep tijd nodig op volle sterkte te komen. Zaterdag zingt Völle Wille in de show van de Bende van Beuving. In het theater ’t Spieker in Eibergen.

12 oktober