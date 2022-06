Ruurlose supermarkt geeft klanten gratis les in dialect, met spreukbalkjes: ‘Bli-j da’j d’r bunt’

met videoRUURLO - Wie bij de supermarkt Plus in Ruurlo zijn boodschappen doet, die leert Achterhoeks. Met ‘beurtbalkjes’ op de rolband bij de kassa. ‘He’j de flessen in-elevverd?’

‘He’j genog stoete veur de hele wekke?’ Bij de Plus in Ruurlo denken ze met je mee. Alleen, dan moet je de streektaal wel een beetje begrijpen. Maar dat is te leren. ‘Tied veur’n praötjen?’ Dat heeft de volgende klant niet. „Nee, helaas”, zegt hij. „Ik moet het avondeten zo klaarmaken.” En Erna uit Twello reageert op haar beurtbordje ‘Bli-j da’j d’r bunt’. „We zitten op een camping in de buurt. We komen nog wel keertje terug”, zegt ze. Maar daar is dan eigenlijk weer het balkje met daarop ‘Weerkommen’ voor bedoeld...

Naar Drents voorbeeld

Naar Drents voorbeeld is de eerste supermarkt in de Achterhoek voorzien van Nedersaksisch zinnen op beurtbalkjes op de kassaband. Streektaalfunctionaris Marije Stomps van het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers kreeg supermarkteigenaar Pieter Stam zo ver de bestaande beurtbalkjes te vervangen door spreukbalkjes. Samen met haar Winterswijkse collega Diane Abbink hoopt de Ruurlose Stomps het project verder in de Achterhoek uit te rollen. „In Drenthe liggen ze al in veertig winkels”, zegt ze. „De reacties van klanten zijn leuk.”

Neet veurkroepen

Bij kassa 1 helpt Merisa de klanten. Ze komt van oorsprong uit Bosnië en beheerst het Nederlands uitstekend. Maar het Achterhoeks, dat is een ander verhaal. „Ik zou niet weten wat er op de balkjes staat”, zegt ze en lacht. Het ‘Hier kö’j plat praoten’ is dan ook niet aan haar besteed. Bij een andere kassa zet een klant een bordje achter haar boodschappen. Daarop staat: ‘Neet veurkroepen hoor’.

Grootgrutter Pieter Stam, afkomstig uit Amsterdam, is blij met de spreukbalkjes in zijn Ruurlose zaak. „We werken hier graag aan mee, omdat de streektaal belangrijk is voor de regio”, zegt hij. „Ik snap er zelf nog niet veel van, maar ik leer snel bij bij m’n schoonouders in... Wierden.”

Spöllenderwies

Streektaalfunctionaris Marije Stomps antwoordt met een enthousiast ‘ja’ op de vraag of het dialect op school moet worden ingevoerd als lesonderdeel. ,,Dat doen we al met het project Spöllenderwies op de basisscholen”, zegt ze. „Het plan is om dit ook op mbo’s te introduceren. We doen veel om de streektaal te promoten.”

Als Jolanda Korten uit Neede en haar zoon Mike afrekenen bij de super leest ze hardop voor wat erop het balkje staat: „A’j lacht stao’j maor effen in de wacht.” Mike laat de tekst even op zich inwerken en fronst dan de wenkbrauwen. „En zo is’t”, zegt z’n moeder. Ze stroopt een mouw op en toont een tattoo van een vleermuis. „Ik ben een echte Needse en wie kent wel dialect. Leuk idee dit!”

Volledig scherm Beurtbalkjes met teksten in het Achterhoeks bij de super in Ruurlo. Caissière Merisa bekijkt ze met klanten Mike en Jolanda. © theo kock