Schaatser Bart Vreugdenhil verbreekt op Winterswijkse natuurijs werelduurrecord

In een uur tijd reed Vreugdenhil een vrij constant tempo, met rondjes rond de 38 en 39 seconden. Met nog zes minuten te gaan, bereikt hij de magische grens van 32 kilometer en 660 meter. In zijn laatste ronde perste Vreugdenhil er nog een tijd uit van 37,19 seconden. Het was zijn snelste rondje in Winterswijk.

Na afloop stond de geboren Eindhovenaar, tegenwoordig woonachtig in de hoofdstan, er monter bij. Maar dat was slechts uiterlijke schijn, verzekerde hij. „Het doet pijn en ik heb de kou echt onderschat”, sprak hij de temperatuur in Winterswijk, waar het zo’n vijf graden vroor toen hij voor zijn race van start ging. „Het was zwaar, vooral het alleen schaatsen. Ik heb geprobeerd me zoveel als mogelijk op de rondetijden te focussen.”