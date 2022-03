Schapenhouder uit Eibergen probeert de wolf op afstand te houden met ‘waakezels’ en hondendrollen

Bewegen en spelen in park De Stroet in Beltrum: ‘We zijn er voor vier generaties’

BELTRUM - Officieus is het al een tijdje in gebruik, maar door corona moest de officiële opening van speel- en beweegpark De Stroet in Beltrum nog worden uitgesteld. Nu is er een datum: 23 april. Dan is ook het dierenverblijf klaar en is het park helemaal af.

11 maart