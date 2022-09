Scheldpartijen en bedreigingen; GroenLinks Berkelland stopt met Facebook: ’De nuance is compleet zoek op social media!’

Fractievoorzitter Andra Weg: „We stoppen met Facebook. Het gaat er niet meer om de inhoud, maar om om het bashen van andersdenkenden. We zien vooral nare opmerkingen, scheldpartijen en daar worden we niet blij van. Bovendien weten de meeste mensen helemaal niet waar ze het over hebben. De wereld op social media wordt er niet mooier op. We hebben ons daarom afgevraagd: moeten we dit nog wel doen? De nuance is zoek!”