Scouts vieren zaterdag 77-jarig bestaan van Cycloongroep Scouting Borculo

Ondertussen Herinne­rings­fo­to­gra­fe Erika uit Ruurlo: ‘In zwart-wit komt de ziel van de mens meer tot z’n recht’

NEEDE - Erika Klein Kranenbarg zegde haar baan in de zorg op, omdat ze er haar hart niet meer kon volgen. Nu is ze herinneringsfotograaf en portretteert ze mensen onder andere in hun laatste levensfase of in hun dementie. Dinsdag vertelt ze erover bij het Alzheimer Trefpunt Berkelland in De Meijer.

