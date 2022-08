SEN-week in Neede gaat uitgekleed verder: Valt na playbackshow ook het doek voor de Koepel Knoepel spelen?

De uitslag van de twee verschillende activiteiten worden bij elkaar opgeteld en dat levert dan eeuwige roem op voor de overall-winnaar van de SEN-week. Meer dan 30 jaar was bleek dit een gouden een-tweetje. Beproefde formule of niet, de fut is eruit. De huidige generatie wacht al een tijdlang vergeefs op opvolgers. „De playbackshow heeft door de jaren heen zo’n hoog niveau bereikt dat het bijna niet te doen is voor de jeugd om het over te nemen”, legt Rudi Hietbrink van De Noffels uit. Zijn groep won donderdag voor de derde achtereenvolgende keer de playbackshow. Ditmaal met een prachtige act uit Alladin. „Playbackgroepen maken er enorm veel werk van, vergelijkbaar met wagengroepen van de carnavalsoptocht. „En daar zit het probleem. Ruimte en geld werpen een drempel op voor nieuwe groepen.”