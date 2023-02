Silvolde pakt belangrijke punten in strijd om handhaving

Met video Opblaas­tanks met slappe loop bij oefeningen van defensie in Achterhoek: 'Vanuit de lucht zie je dat niet’

In het pikkedonker scheren Apache gevechtshelikopters over de boomtoppen rond het Achterhoekse Heelweg. Op zoek naar... een opblaasbare tank. Met slappe loop, nota bene. Het klinkt als een grap, maar het is wel degelijk een serieuze defensieoefening: operatie Red Dawn.

2 februari