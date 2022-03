Smakken en springen met YogaMaartje en burgemeester Joost

In Berkelland is een paar jaar geleden het Lokaal Beweeg- en Sportakkoord ‘Heel Berkelland Beweegt!’ afgesproken. Of ook heel Berkelland bakt, is minder belangrijk: want naast goed eten is vooral meer sportief bewegen van vitaal belang. De Smak & Spring-themaweken kennen een programma vol activiteiten, informatie en plezier voor de 0- tot 4- jarigen, hun ouders en verzorgers. Meer dan lokale 80 organisaties doen er aan mee.

Yoga in de belevingswereld van de kinderen betekent onder andere stampen als een olifant, fladderen als een vlinder en wegblazen van pluisjes van een denkbeeldige paardenbloem.

De komende twee weken gaan er verschillende sportaanbieders langs bij de kinderopvanglocaties en gastouders. Ruim 500 kinderen gaan o.a. voetballen, gymmen of dansen.

Activiteiten en workshops

Daarnaast zijn er activiteiten voor ouders/verzorgers en pedagogisch medewerkers. Zo kun je woensdagavond 6 april meedoen aan leuke en informatieve workshops dans, peutergym, gezonde voeding, baby’s in beweging en pleinspelen voor pedagogisch medewerkers en gastouders. Aanmelden daarvoor is wel gewenst; dat kan via quenda@sportfederatieberkelland.nl.

Yunio en GGD organiseren op 5 en 7 april 's avonds vanaf 20.00 uur informatieavonden voor ouders over ‘Gezond eten en gezond bewegen’. Aanmelden kan via jgz.team.berkelland@yunio.nl of via Whatsapp: 06-51275116.

(Gast)ouders en kinderen kunnen kennismaken met het leuke beweegaanbod in Berkelland. De beweegactiviteiten voor 0 tot 4 jarigen zijn te vinden op www.sjorssportief.nl.