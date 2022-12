Snackbedrijf Elite (van de Joppiesaus) breidt enorm uit: ‘Pa zou trots zijn geweest’

Achter het bedrijfscomplex aan de Stationsweg ligt al de fundering voor bijna 2500 vierkante meter nieuwbouw. De sleuven voor het riool zijn gegraven, honderden schroefmortelpalen steken uit de grond. Het is het begin van de forse uitbreiding van de hoofdlocatie van Elite, vooral bekend als producent van de populaire Joppiesaus en de beroemde knoflook- en kerriesauzen volgens huisrecept van bistro C’est si Bon in Enschede. Deze ‘hits’ worden niet meer in Neede gemaakt, maar in het nieuwe bedrijfspand in Holten dat begin dit jaar in productie is genomen.