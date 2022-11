Spilkwartier: 12 appartementen en 3 woningen op plek zalencentrum Spilman in Beltrum

Café Spilman is niet meer. De horecazaak sloot de deuren midden in coronatijd en maakt nu na sloop plaats voor nieuwe woonruimte in Beltrum. GZN Architecten heeft namens Spilman Ontwikkel BV bij de gemeente Berkelland een plan ingediend voor de bouw van twaalf appartementen en drie grondgebonden levensloopbestendige woningen.

Doorstroming op gang

De bestemming moet daarvoor gewijzigd worden van horeca naar wonen. Het college van B en W gaat in principe akkoord met de plannen. Van Gijssel: „Met ‘t Spilkwartier komt de doorstroming in Beltrum verder goed op gang. Inwoners van Beltrum die nu ‘te groot’ wonen kunnen straks doorstromen naar ‘t Spilkwartier. De vrijkomende woningen kunnen weer beschikbaar komen voor startende jonge gezinnen. Aan die woningen is ook in Beltrum grote behoefte.”

Volledig scherm Café annex zalencentrum Spilman in Beltrum in 2010 © Charel van Tendeloo

Verschillende doelsgroepen

Aan de Meester Nelissenstraat zijn de 12 appartementen gepland met oppervlaktes variërend vanaf 60 vierkante meter tot zo’n 130 vierkante meter. Aan de Avesterweg zijn de grondgebonden levensloopbestendige woningen gepland in een blok van drie. „Door de variatie in verschillende woningtypen en groottes zijn er mogelijkheden voor de verschillende doelgroepen. Het bouwplan onder de naam ‘t Spilkwartier heeft inmiddels de goedkeuring van het Gelders Genootschap, dat de welstand beoordeeld.”

Snel gegaan

De wethouder blij met de plannen voor Beltrum. „Het is snel gegaan. Op 13 oktober is de architect bij ons geweest met de plannen. Een maand later kunnen we in het college het groene licht geven. Er kunnen nu voorbereidingen worden getroffen voor uitvoering van het plan. Gemaakte afspraken, rechten en plichten zullen worden vastgelegd in een overeenkomst met de gemeente. Daarna moet de gemeenteraad het bestemmingsplan nog wijzigen. Daarna kan er daadwerkelijk worden gebouwd.”

Eigen volk eerst?

Of eigen inwoners voorrang krijgen bij de nieuwe appartementen en woningen, zoals de gemeenteraad graag wil? „Die afspraak kunnen we vastleggen in de overeenkomst met de projectontwikkelaar. Maar onze ervaring is dat zeker bij nieuwbouw dat eigenlijk al van zelf goed loopt. Er wordt niet landelijk geadverteerd. Wettelijk gezien was het toe nu toe lastig omdat te verplichten, al wil minister Hugo de Jonge gemeenten meer ruimte geven om eigen inwoners die een huis willen huren of kopen voorrang te geven boven van mensen ‘van buiten’. De wijziging van de wet gaat waarschijnlijk in 2023 in.”