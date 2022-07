Spookrijdende motorrijder (23) overleden na eenzijdig ongeluk in Doetinchem

Enorm tekort aan vakantie­krach­ten voor huishoude­lij­ke hulp: ‘Vraag familielid of buur om huis schoon te maken’

BORCULO - Het tekort aan vakantiekrachten in de huishoudelijke hulp is in de regio Achterhoek is zo groot dat zorgorganisatie Vitaal Thuiszorg ouderen oproept familie of vrienden in te schakelen voor de schoonmaak.

11:29