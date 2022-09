Sportintro korfbal als warming-up voor schoolkorfbaltoernooi op 17 september in Borculo

‘Beeldhou­wers­dag’ bij museumboer­de­rij De Lebbenbrug­ge

BORCULO - Museumboerderij De Lebbenbrugge aan de Lebbenbruggedijk 25 even buiten Borculo is zondag het domein van Achterhoekse beeldhouwers. Recent kon je er keramisten op de vingers kijken, nu is het thema ‘steen en hout’ en draait alles om kunstenaars die vormen uithakken in deze materialen.

