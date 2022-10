Stap vooruit op coming-out-day: ‘Berkelland moet écht regenbooggemeente worden’

De regenboogvlag hing buiten al in top naast de gemeentevlag van Berkelland. Omdat het 11 oktober was, coming-out-day: de dag waarop je aan je omgeving laat weten dat je wilt zijn zoals je je voelt. Dat Berkelland sinds juli vorig jaar regenbooggemeente is, is tot nu toe een beetje blijven hangen bij dat symbolische vlagvertoon. En dat moet beter. Dat was de insteek van de inbreng van de initiatiefnemers van de Achterhoek Pride, dinsdagavond bij de gemeenteraad van Berkelland.

Tot 9 december - paarse vrijdag - wordt negen weken campagne gevoerd voor genderemancipatie en -acceptatie, en dat moet ook in Berkelland in de praktijk meer inhoud krijgen. Net zoals bijvoorbeeld in de buurgemeenten Oost Gelre en Winterswijk al volop gebeurt.

De Needse Rieta van der Linde is deze zomer samen met haar buurvrouw ‘aangehaakt’ bij het initiatief van de Achterhoek Pride. Door samen met anderen regenboogsjaals te haken. „Een sjaal kan iedereen om. Het geeft gezelligheid, fleurt op, je wordt er warm van én je hoort ergens bij”, vat Van der Linde dinsdagavond in de Berkellandse raadzaal de ‘plussen’ samen.

Film en Ik ben...-campagne

Voor wethouder Betsy Wormgoor en burgemeester Joost van Oostrum is er een eigen regenboogsjaal. Samen met Michiel Wopereis hangt Rieta van der Linde 'm bij de Berkellandse gemeentebestuurders om.

Inmiddels is er ook in Achterhoeks verband de film ‘Ik ben Levi’ en volgt voor het onderwijs de ‘ik ben...’-campagne. Filmmaker Jelle Kleinhesselink: „Dé campagne over jezelf zijn in de allerbreedste zin van het woord. Waar jezelf zijn kan op veel manieren.”

Quote In een dorp heb je een bepaalde sociale controle. Wat het ingewik­keld maakt om te ontdekken wie je bent. Wat je leuk, lief en lekker vindt. Jelle Kleinhesselink

Ruurloër Kleinhesselink legt in de Berkellandse gemeenteraad nog eens uit hóe belangrijk het is om je als ‘uitkomend’ LHBTIQ+-er geaccepteerd te voelen. „In een stad ben je veel anoniemer dan in een dorp met toch een bepaalde sociale controle. Wat het ingewikkeld maakt om te ontdekken wie je bent. Wat je leuk, lief en lekker vindt.”

Inmiddels 'staat’ er een campagne met een film én een lesbrief waarmee - met steun van de provincie Gelderland - onder meer scholen voor voortgezet onderwijs worden benaderd. Behalve de scholen Staring College, Zone College, Het Assink Lyceum, Maxx Onderwijs, VSO Klein Borculo en De Leeuwerik wordt in Berkellands verband ook aangehaakt bij jongerenwerk Jimmy's voor wat de initiatiefnemers ‘nazorg’ noemen.