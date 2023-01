Statige kerk met pastorie te koop in Rietmolen: wie biedt mee op deze juweeltjes?

Radiozen­der United AM 1008 Neede stopt: ‘De lol is er vanaf’

NEEDE - Jarenlang hebben radiomakers Rob ten Hoopen en Casper Temmink in Neede met hun Radiozender United AM Gelderland van muziek voorzien. Maar dit jaar voor het laatst. De zender stopt. „Het mooiste is dat alles gelukt is wat we wilden”, aldus Rob ten Hoopen.

30 december