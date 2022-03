Statkraft geeft Winterswijkers streepje voor om te investeren in zonnepark Arresveldweg

WINTERSWIJK - De Noorse stroomproducent Statkraft geeft Winterswijkers als eerste de kans om duurzaam te investeren in zonnepark Arresveldweg. Dit nieuwe zonnepark is ongeveer 7 hectare groot en gelegen ten westen van Winterswijk. Jaarlijks wordt er ongeveer 6,9 MWh aan duurzame energie geproduceerd, voldoende om te voorzien in het stroomverbruik van zo’n 2.000 huishoudens.

Gedurende de levensduur van het park wordt zo in totaal circa 82.000 ton CO2 minder uitgestoten, is uitgerekend. Door te investeren kunnen omwonenden niet alleen meewerken aan een duurzame wereld en schone leefomgeving, maar krijgen zij ook een gegarandeerde rente.

Uiteindelijk kan iedereen investeren in zonnepark Winterswijk Arresveldweg, maar Winterswijkers horen het eerst wanneer de crowdfunding van start gaat. Statkraft doet dit in het kader van het idee van samenwerken met mensen uit de omgeving, aldus het bedrijf in een maandag verspreid persbericht. Investeren in het zonnepark levert een vaste rente op van 3,7% per jaar.

Deel oppervlak vrij voor natuur en biodiversiteit

Zonnepark Arresveldweg is een nieuwe buur voor inwoners van Winterswijk en omgeving. Het is een groen park geworden, waarbij 40% van het oppervlak vrij is gehouden voor natuur en biodiversiteit. Het zonnepark ligt op ruime afstand van het openbare fietspad en om het park komt een groene haag.

Omdat de zonnepanelen maar 1,5 meter boven het maaiveld uitsteken, kunnen wandelaars en fietsers er dus goed overheen kijken. De panelen komen voor de helft op het oosten en voor de helft op het westen te liggen. Deze opstelling zorgt ervoor dat er op een dag niet één stroompiek ontstaat, maar twee. De druk op het energienet is daardoor beter verdeeld.

Zonne-energie in kader van klimaatakkoord

Stroom opwekken uit zonne-energie is milieuvriendelijk. Er is geen schadelijke uitstoot, geen afval en geen geluidsoverlast. De zon is bovendien een oneindige energiebron. Logisch en goed dus dat veel mensen kiezen voor zonnepanelen op hun dak. Maar met alleen zonnepanelen op daken van panden worden de doelen van het klimaatakkoord niet bereikt. Ook zonneparken zoals Winterswijk Arresveldweg kunnen daarom een grote bijdrage leveren aan de energietransitie en het milieu. Dat dat ook economisch aantrekkelijk is, maakt de vooruitzichten extra zonnig.

Statkraft nodigt inwoners van Winterswijk uit voor een voorinschrijving voor de investering in zonnepark Arresveldweg. Dat kan via de website van Statkraft: statkraft.nl/arresveldweg. Als inwoner van Winterswijk krijg je daarna als eerste te horen wanneer daadwerkelijk financieel valt deel te nemen.