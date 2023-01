Stelselmatige crimineel hoort tbs eisen na diefstal bij Scapino, advocaat spreekt van ‘experiment’ van OM

Politie en OM: ‘Strafrecht is niet altijd de oplossing om kleine criminali­teit te bestrijden’

Kleine inbraken, diefstallen, vernielingen, tanken zonder te betalen, dierenmishandeling of 200 hennepplanten op zolder. De politie laat kleine criminaliteit liggen. Er zijn domweg te weinig agenten om alles op te pakken. Is dat niet erg? Dat is maar hoe je het bekijkt, menen hoofdofficier Marthyne Kunst en politiechef Janny Knol van Oost-Nederland. ,,Strafrecht is niet altijd de oplossing om kleine criminaliteit te bestrijden.”

28 januari