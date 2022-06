Stichting Portuur start ISK-onderwijs voor Berkelland, Haaksbergen en Lochem op Assink-locatie in Neede

NEEDE/HAAKSBERGEN/LOCHEM - In het schoolgebouw van Het Assink Lyceum aan de Julianastraat in Neede start deze week een ISK-afdeling van Stichting Portuur, de fusie van Het Assink Lyceum en Staring College. Mogelijk 40 tot 50 Oekraïense kinderen uit Berkelland, Haaksbergen en Lochem in de leeftijd 12 tot 18 jaar krijgen hier les.

ISK staat voor internationale schakelklas: onderwijs voor buitenlandse kinderen van 12 tot 18 die nog maar kort in Nederland wonen. Berkelland, Haaksbergen en Lochem hebben met elkaar afgestemd hoe dit onderwijs gezamenlijk kan worden ingericht.

Directeur-bestuurder Carlien Krist-Spit van Stichting Portuur: „We hebben van de drie gemeenten het verzoek gekregen om een internationale schakelklas op te zetten voor de Oekraïense leerlingen in de leeftijd van twaalf tot achttien jaar. Zelf hebben we geen recente ervaring met ISK-onderwijs. Vandaar dat we vooral contact hebben gezocht met de ISK-klas in Winterswijk; die is operationeel onder de zelfde samenwerkingsregio Slinge-Berkel als wij. We hebben een externe projectleider aangetrokken: Irma Lansink; zij is voortvarend te werk gegaan, met als resultaat dat we deze week kunnen beginnen. De gemeente Berkelland heeft daarvoor het gebouw aan de Julianastraat in Neede beschikbaar gesteld waarin eerder Het Assink Lyceum was gevestigd.”

Eerste Portuur-school

Waar onder Stichting Portuur de scholengemeenschappen Staring College en Het Assink Lyceum elk onder de eigen naam blijven opereren, is de ISK-school eigenlijk de eerste Portuur-school. Carlien Krist: „Zo zou je het kunnen zeggen ja. Het is trouwens wel zo, dat de gemeente Berkelland met scholenstichting Oponoa in gesprek is, met als insteek om ook op het gebied van het primair onderwijs in hetzelfde gebouw ook onderwijs te gaan bieden aan Oekraïense leerlingen in de leeftijdsgroep zoals die naar de basisschool gaat: het is de bedoeling om ook jongere kinderen in dit gebouw naar school te laten gaan.”

Quote De insteek is nu vooral qua taalbeheer­sing aan het werk te gaan, zodat ze uiteinde­lijk in het reguliere onderwijs in Nederland verder kunnen. Carlien Krist-Spit

Onderwijskundig wordt in eerste instantie ingezet op lessen Nederlands en Engels, muziek en sport. Krist: „We zetten in op drie dagen per week onderwijs: maandag, dinsdag en donderdag. In eerste instantie is het allemaal een beetje in wording. Maar wel met de bedoeling er na de vakantie ondertussen wat meer gestructureerd mee door te gaan. Hoeveel leerlingen we kunnen verwachten, is een beetje iets als dagkoersen. Maar het zou kunnen gaan om tussen de veertig en vijftig leerlingen uit de drie gemeenten samen. Tegelijk lopen we tegen dingen aan als als andere schoolregels in Oekraïne. Daar is het bijvoorbeeld al vakantie sinds 1 juni, en geldt leerplicht ook tot een andere leeftijd. Voor als deze kinderen langer in Nederland blijven, zal daar naar gekeken moeten worden. De insteek is nu vooral qua taalbeheersing aan het werk te gaan, zodat ze uiteindelijk in het reguliere onderwijs in Nederland verder kunnen.”