Streektaalles als bonus bij de Achterhoekse supermarktkassa: ‘Bli-j da'j d'r bunt’

RUURLO - Wie bij de Plus in Ruurlo zijn boodschappen op de band legt, leert Achterhoeks met het beurtbalkje. ‘He’j de flessen in-elevverd?’

Of: He’j genog stoete veur de hele wekke? Als klant krijg je het idee dat ze hier met je meedenken. Dat is een geruststellende gedachte voor wie is vergeten genoeg stoete in z’n winkelkarretje te leggen. Je moet de streektaal alleen wel een beetje beheersen. Maar dat is te leren. Het beurtbalkje met Tied veur’n praötjen? komt de meneer met het avondeten in z’n mandje niet goed uit. ,,Nee, helaas. Moet het eten zo klaarmaken.”

En Erna uut Twello doet haar best om ‘Bli-j da’j d’r bunt’ te vertalen. ,,We zitten op een camping in de buurt. Kom nog wel keertje terug”, grapt ze. Maar daar is dan eigenlijk weer het balkje met ‘Weerkommen’ voor bedoeld.

Naar Drents voorbeeld

Naar goed Drents voorbeeld is deze donderdag ook de eerste supermarkt in de Achterhoek voorzien van het Nedersaksisch op de kassaband. Streektaalfunctionaris Marije Stomps van het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers (ECAL) heeft supermarkteigenaar Pieter Stam zo ver gekregen de bestaande beurtbalkjes bij de kassa te vervangen door de spreukbalkjes.

Samen met haar Winterswijkse collega Diane Abbink hoopt de Ruurlose het project na de lancering in haar eigen woonplaats verder in Achterhoek uit te rollen. ,,Tijdens het boodschappen doen heb ik Pieter bij de melk laatst aangesproken met dit idee. Hij vond het leuk en zodoende is dit de eerste Achterhoekse winkel waar de balkjes op de kassaband liggen. In Drenthe is dat al in 40 winkels het geval. Reacties van klanten zijn leuk.”

Streektaal na NT2

Bij kassa 1 helpt Merisa de klanten bij het afrekenen. Ze is Bosnische en beheerst het Nederland uitstekend. Het dialect is een ander verhaal. ,,Ik zou niet weten wat er op de balkjes staat”, vertelt ze met een vrolijke lach. ,,Het is al lastig te begrijpen voor iemand die niet hier uit de streek komt.”

Het ‘Hier Kö’j plat praoten’ is dan ook niet aan haar besteed. Wel aan de oma die kijkt bij welke band ze het snelst aan de beurt is. De waarschuwing met het balkje ‘Neet veurkroepen hoor’ is vandaag niet op haar van toepassing. De band is vrij.”

,,Ja hoor!”, roept Erna uit Twello spontaan. ,,Wordt me gevraagd: Bu’j good te passe? Tuurlijk. Heb vakantie en dan bu’j altijd good te passe.”

Inburgering voor Amsterdammer

Het grappige is dat de eigenaar van de Ruurlose Plus Amsterdammer is en hier terecht kwam omdat deze winkel te koop werd aangeboden. Hij hapte meteen toe. ,,We werken hier graag aan mee omdat de streektaal van grote betekenis voor de regio. Ik kan er zelf nog niet veel wijs uit, maar leer snel bij m’n schoonouders in Wierden.”

Tegelijkertijd vindt hij het ook belangrijk dat je goed Algemeen Nederlands leert. ,,Dat verstaan we immers allemaal.”

Spöllenderwies op de basisscholen

Marije Stomps antwoordt met een enthousiast ja op de vraag of het dialect op school moet worden ingevoerd als lesonderdeel. ,,Dat doen we al met het project Spöllenderwies op de basisscholen. Het plan is om dit ook op de MBO’s te introduceren. We doen veel om de streektaal te promoten.”

Als Jolanda Korten uit Neede en haar zoon Mike afrekenen leest ze hardop van het balkje voor: ‘A’j lacht stao’j maor effen in de wacht’. Mike laat de tekst even op zich inwerken en fronst de wenkbrauwen. ,,En zo is’t”, verzekert z’n moeder die haar mouw opstroopt en de tattoo van een vleermuis toont. ,,Ben een echte Needse en wie kent wel dialect. Leuk idee hoor.”