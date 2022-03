Streep door bevrijdingsritten om ‘oorlogsschaamte’ door Oekraïne: ‘Ik voel me nu bezwaard als ik in mijn jeep rondrijd’

,,Ik voel me nu bezwaard als ik in mijn jeep rondrijd”, zegt Martin Klaassen, coördinator van de oostelijke afdeling van Keep Them Rolling. Klaassen is de bemiddelaar voor de deelname aan herinneringsritten met militaire voertuigen in de Achterhoek en Twente.



Normaal zijn de eigenaren van de historische voertuigen in het voorjaar bij zo’n 20 evenementen. In 2019 waren het er zelfs nog 54. Dat aantal staat in schril contrast met 2022. Momenteel staat alleen in juni een zogenoemde static show gepland, in Winterswijk. En of die doorgaat is ook nog maar de vraag.



De vier herinneringsevenementen die al gepland stonden, zijn afgeblazen. Een van die evenementen was in Silvolde. ,,We hadden er juist heel veel zin in”, vertelt Klaassen. ,,Zeker nadat we eigenlijk twee jaar lang niet samen hebben kunnen rijden vanwege de coronamaatregelen. Iedereen keek uit naar dit voorjaar. Maar toen begon die oorlog in Oekraïne.”