Stuk harnas of zweep verloren bij de Slag om Grolle? Misschien liggen ze op je te wachten in Lichtenvoorde

Berkel­lands college positief over plan voor woningbouw­plan Kerkemeij­er Rekken

REKKEN/BORCULO - Het Berkellandse college van B en W is positief over de plannen om Café Kerkemeijer te herontwikkelen. Tien Rekkense ondernemers hebben gezamenlijk ‘Kerkemeijer’ aangekocht, met als doel hier woningbouw plus horeca te realiseren. ‘De ontwikkeling is een kwaliteitsimpuls voor een leefbaar Rekken.’

18 oktober