Succesvolle documentaire Ode aan Vorden na vijf jaar weer te zien in Kulturhus

De documentaire werd niet uitgebracht op dvd of online gezet. Er werd gekozen voor samen kijken naar een scherm van 6 meter. In tweemaal 45 minuten maken de kijkers een reis door de buurtschappen en langs en soms zelfs tot in de kastelen die Vorden rijk is. Ook het bonte culturele leven van Vorden met zijn tientallen verenigingen en clubs is in beeld gebracht.