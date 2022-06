Swingende Caribische drums en freestyle voetbal: Assink Lyceum sluit jaar spetterend af

Vanwege corona extra budget

„Uiteraard sluiten we elk schooljaar feestelijk af, maar vanwege corona was er extra budget beschikbaar om iets leuks te organiseren. Dus zo gezegd, zo gedaan. Toen we het programma bekend maakten aan de leerlingen, kregen we enorm veel enthousiaste reacties. Onze leerlingen hebben afgelopen schooljaar keihard gewerkt en we merken echt dat ze de dagen tot aan de zomervakantie aan het aftellen zijn. Hoe leuk is het dan als je op deze manier het schooljaar met elkaar kunt afsluiten”, aldus Ordelmans.