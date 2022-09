’t Bunt ziene verskes dee nog altied uns harte raakt: beeld als postuum bedankje aan ‘Hulzer Willem’

Woonzorgcentrum Pronsweide bestond in 2020 al veertig jaar. Veel feestelijkheid zat er toen door corona niet in. Twee jaar later past evenmin veel vlagvertoon, beseffen Raymond Ubbink, Jan te Kulve en Diana Abbink. Maar toch… „Hulzer Willem - Willem Wilterdink - was een prachtmens met een groot hart en een creatieve geest. Door hem met dit beeld postuum te bedanken willen we tegelijk de menselijkheid van deze streek vastleggen”, zegt Jan te Kulve over de in 2011 op 85-jarige leeftijd overleden streektaalschrijver.