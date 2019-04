Tafeltennislegende Bettine Vriesekoop geeft clinic in ‘het mooie’ Beltrum

Video Brandweer over kermis Eibergen: ‘Wij kunnen nergens bij’

14 april EIBERGEN - Een uitslaande brand in een pand of incident met een kermisattractie op de Brink in Eibergen? Het plein is zo volgebouwd met attracties en kramen dat de Eibergse brandweer aangeeft er niet bij te kunnen komen. Burgemeester Joost van Oostrum van Berkelland ziet geen aanleiding om in te grijpen.