Team Heuvelschool 3 wint J.W. Schepers schoolvoetbaltoernooi bij DEO

Niet eerder zo’n koude nacht op 3 april: -6,3 graden in Deelen, ook in Enschede matige vorst

Met -6,3 graden op meetpunt Deelen (Gelderland) is het de koudste 3-aprilnacht ooit gemeten, zo meldt Weerplaza. In Enschede is een temperatuur van -6 graden gemeten.

