Tegenvaller én opsteker voor SEN: geen steun Berkelland, wél de 538-dj's on tour in line-up

De Stichting Evenementen Neede ‘76 beheert op het muziekkoepelterrein aan de Oranjelaan in Neede de muziekkoepel en een loods. De kosten die voor onderhoud en beheer worden gemaakt, komen normaalgesproken uit de kas van de organisatie: het batig saldo na afloop van de jaarlijkse feesten laat daar ruimte voor. Doordat vanwege corona in 2020 en 2021 geen SEN-feesten konden worden gehouden, kwam de SEN hiervoor geld tekort.

De SEN diende een subsidieverzoek in bij de gemeente Berkelland. De gemeente had recent nog opgeroepen aan te kloppen voor steun. De gemeente heeft een flink bedrag van de rijksoverheid ontvangen om als coronasteun uit te keren. Maar na het doornemen van de ‘boeken’ van de SEN kwam Berkelland tot de slotsom dat er geen grond was om tot subsidieverstrekking over te gaan. Secretaris Chantal Hogeweg van de SEN baalt van de afwijzing. Maar is tegelijk optimistisch: van 16 tot 20 augustus is sprake van ‘nieuwe ronde, nieuwe kansen’ voor de Needse organisatie.