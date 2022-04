Terugkijken: Winterswijk kon schaatsen in april dankzij een strenge nachtvorst

Een unicum, want nooit eerder kon er zo laat in het jaar nog op natuurijs geschaatst worden op de Winterswijkse schaatsbaan. Dat het gelukt is, komt door alle techniek die in de schaatsbaan verwerkt is. Bij de aanleg is onder meer geïnvesteerd in het isoleren van de onderzijde van het asfalt. Daardoor kan de dooi, die vanuit de warme bodem naar boven trekt, tegengehouden worden.