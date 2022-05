Textielrace voor bewustwording én om een schoolreisje te winnen, op de Alfrinkschool in Neede

Tien scholen in de Achterhoek en Twente doen er aan mee, de Needse school is er één van. Juf Laura Peters van groep acht ziet deze maandagmorgen, nog voordat het project überhaupt is begonnen, tot haar grote genoegen al kinderen met afgekeurd textiel de school in komen. „We hebben het voor de meivakantie al met ze erover gehad, want we dachten, de vakantie is een mooi moment om de kledingkast eens onder handen te nemen.” Hetgeen kennelijk niet tegen dovenmansoren is gezegd. Zijn de zevende- en achtstegroepers zo milieubewust? Peters lacht: „De school die het meeste textiel inzamelt, wint een schoolreisje. Nou, daar zijn ze natuurlijk wel voor te porren.”