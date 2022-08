Theatervoorstelling steengroeve De Freule spannend tot het bittere eind: breuk met verleden

MET VIDEO Beruchte ponyhande­laar uit Aalten weer in de fout: ‘Het was echt verschrik­ke­lijk om te moeten zien’

NEEDE - De inmiddels beruchte ponyhandelaar John J. uit Aalten is weer de fout in gegaan. Een halfjaar na te zijn veroordeeld, blijkt de 28-jarige ruim twee maanden een grote groep pony's aan hun lot te hebben overgelaten in Neede. ,,Het was verschrikkelijk om te zien”, zeggen Yentl en Bart.

4 augustus