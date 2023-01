Tienduizenden muskusratten gevangen, maar zijn onze dijken in 2034 knaagdiervrij?

nostalgie & trots Welke roemruchte Twentse familiebe­drij­ven zijn er nog over? (en deze 5 verdwenen er wel)

Het is een van de oerkrachten van deze regio: een degelijk, goed geleid Twents familiebedrijf. Lokale ambacht en kennis verpakt in een zakelijk jasje. Toch verdwenen er de laatste jaren enkele roemruchte namen van het Twentse toneel. Welke zijn we kwijtgeraakt, en wie zijn er over?

