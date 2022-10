Tienduizenden patiëntgegevens gestolen van zorgplatform Nedap uit Groenlo

Rik Loeters, beoogd Gelderse voorman van de BBB: ‘Nergens gaan boeren zo goed om met dier en natuur als in Nederland’

De landbouw moet krachtig blijven. Er verdwijnen al genoeg boeren. Onder die drijfveer stapt zuivelondernemer Rik Loeters (46) in de Gelderse politiek. De Didammer is de nieuwe lijsttrekker voor de BBB in Gelderland. ,,Nergens anders zijn boeren zo goed voor de dieren en de natuur als in Nederland.’’

23 oktober