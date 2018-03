Titel is voor voetballers van Reünie een kwestie van tijd

Met halve liter bier achter het bureau na unieke uitverkoop Zwarte Cross

29 maart LICHTENVOORDE/HENGELO - Witte Donderdag was Gouden Donderdag voor de medewerkers van de Feestfabriek in Hengelo (Gelderland). Voor het eerst in de 22-jarige historie van hún Zwarte Cross was het festival namelijk al voor de start uitverkocht.