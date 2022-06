‘Toekomstsubsidie’ voor cultuur en erfgoed in Berkelland

„We volgen hiermee dezelfde lijn als we eerder hebben ingezet voor de sport”, zegt wethouder Gerjan Teselink. In 2019 stelde Berkelland voor het toekomstbestendiger maken van de sport 400.000 euro beschikbaar voor een transformatiefonds. „Als je voor Berkelland denkt aan cultuur en erfgoed, dan horen daar bijvoorbeeld de toneelverenigingen bij, de muziekverenigingen, maar ook bijvoorbeeld de bloemencorso’s als echte cultuurdragers. En kijk je naar de kerken, dan draait het er daar vooral om hoe je de kerkgebouwen toekomstbestendig kunt maken. Iedereen die hieronder valt, wordt uitgenodigd een plan in te dienen dat beoordeeld wordt.”

Spelregels

Je moet daarbij als ‘culturele club’ de spelregels voor de nieuwe subsidieregeling goed tegen het licht houden. En sowieso eerst voor een adviesgesprek aanschuiven bij de cultuur- en erfgoedcoach. De gemeente betaalt mee voor het inhuren van externe experts voor het opstellen van een plan. En er is financiële steun voor culturele, cultuurhistorische, sociaal-maatschappelijke evenementen, activiteiten en projecten mits die echt vernieuwend zijn.

Volledig scherm Boerderijmuseum De Lebbenbrugge bij Borculo. © PR De Lebbenbrugge

Geen optelsom

Per cultuur- of erfgoedorganisatie valt maximaal 5.000 euro te krijgen voor een ontwikkelplan of maximaal 25.000 euro als minstens drie van die organisaties of verenigingen samenwerken. Gaat het om een cultuur- of erfgoedlocatie - bijvoorbeeld een historisch gebouw dat wordt geëxploiteerd - dan is tot 25.000 euro voor een ontwikkelplan beschikbaar. Maar die bedragen mogen niet worden opgeteld. Dus een museumvereniging die zelf wil innoveren én zijn historische gebouw toekomstbestendig wil maken, zal uit de ene of andere bijdrage moeten kiezen.

Flink deel van het geld komt uit Den Haag

Toch blijft het interessant voor Berkellandse organisaties om te kijken of ze geld kunnen krijgen van de gemeente. Er zit bijna 400.000 euro in de pot. Berkelland heeft een flink deel van dit geld van de rijksoverheid ontvangen als lokale ‘culturele’ coronasteun: in mei 2020 151.500 euro en in september 2021 nog eens 109.328 euro. Tenslotte heeft ‘Den Haag’ Berkelland nog 27.441 euro overgemaakt voor ‘kerkenvisies', want ook die religieuze gebouwen vallen onder ‘cultuur en erfgoed'.