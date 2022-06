Touringcar met 20 schoolkinderen vliegt in brand: N18 volledig afgesloten

COLUMN Chaos op Schiphol? Op Flughafen Düsseldorf is het iets, maar niet veel beter

Corona is voorbij, de zomer komt er aan, dus iedereen wil weer vliegen. En hoewel het op Schiphol minder druk is dan voor de pandemie betekent dat chaos voor de reizigers. Uren wachten voor de vertrekhal, inchecken en de veiligheidscheck. Reizigers missen hun vlucht, als die al niet is geschrapt. Of zelfs hun complete vakantie. De oorzaak? Te weinig personeel!

16 juni