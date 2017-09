Touwtrekkers terug met veel eremetaal van EK in Southport

Uit de Achterhoek waren in clubverband verder TTV Eibergen, TTV Bison (Beltrum) en TTV Vorden van de partij op het EK in Engeland.

Per nationale teams werd twee keer goud gescoord en een keer zilver. Het eerste goud viel in de 680-kilogramklasse, waar Nederland van Zwitserland won. In de 720-kilogramklasse was het Nederlandse team Ierland in de finale te sterk af.

In de 640-kilogramklasse werd het - opnieuw tegen Zwitserland - uiteindelijk zilver, maar volgens de Nederlandse volgers wel een medaille met een gouden randje.

Bij de dames 560-klasse sleepte het Nederlandse team met onder andere Alies van der Weide en Simona de Vries er een bronzen plak uit. Bij de dames trad Eibergenaar Marty te Luggenhorst als bondscoach op. Van der Weide en De Vries versterkten eerder bij de club-duels het team van TTV Gelderswoude, dat met de Borculosen in de gelederen beslag legden op het het brons in de Dames 520 kg klasse.

In de 600-kilogram mix-klasse werd Nederland vierde. Ook de jeugd trekt zich in nationaal verband naar een vierde plek in de 560-kilogramklasse, achter Zwitserland, Zuid-Afrika en Chinese Taipei.

Bij de jeugd was Albert Weenk uit de gelederen van TTV Heure bondscoach, met Jeroen Brummelman als assistent.