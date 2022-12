Traditie gered: kinderen kunnen toch kerstbomen inzamelen in Berkelland; gemeente gaat overstag na kritiek

Wethouder Hans van der Noordt: „Gezien de brandveiligheid, de organisatorische kosten en het geringe aantal huishoudens dat er gebruik van maakte, waren we voornemens de kerstbomeninzameling niet te organiseren dit jaar. Echter, we hebben gemerkt dat veel inwoners dit jammer vinden en het als een traditie zien. Ook vanuit de politiek hebben ons signalen bereikt dat ze deze actie een warm hart toe dragen. Daarom kiezen we ervoor dit jaar toch de kerstbomeninzameling te organiseren.”

Kritiek uit politiek

Onder meer D66 had samen met het CDA kritische vragen gesteld over het schrappen van de traditie. „De inzameling door de jeugd van kerstbomen is een decennia lange bestaande traditie. We vernemen uit de media en door de vele reacties van mensen daarop, dat dit stopt vanwege de benodigde inzet van medewerkers en de kosten. Vreemd omdat voor deze activiteit voldoende budget beschikbaar zou moeten zijn. We hebben er begrip voor dat dit in de corona-jaren niet kon worden uitgevoerd, maar zijn van mening dat deze traditie niet zomaar moet worden afgeschaft. Wij doen een dringend beroep op het college om de inzameling van kerstbomen alsnog te organiseren en deze niet over één nacht ijs af te schaffen”, aldus fractievoorzitter Han Boer.