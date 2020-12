Trainer Jan Lorsé (Viod) volgt Schouten op bij VV Ruurlo

Video Deze bekende streekgeno­ten wensen jou een vrolijk kerstfeest en een mooi 2021!

25 december ENSCHEDE - Het is kerstmis! Dit jaar lopen de feestdagen vanwege het coronavirus iets anders dan we allemaal gehoopt hadden, maar in Twente maken we er het beste van. Bekende streekgenoten, of mensen die een band met deze regio hebben, wensen je in deze feestelijke video fijne feestdagen en een hopelijk geweldig 2021, zónder corona.