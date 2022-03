Transporteur ontstemd over uitstel vervanging Vloedstegenbrug bij Rietmolen: ‘Kost 2 miljoen per jaar’

Al een jaar is de Vloedstegenbrug in de Eibergsestraat, de oude N18 over de Buurserbeek, afgesloten voor zwaar verkeer. Tijdens een inspectie in 2020 bleek de ‘constructieve veiligheid’ van de brug niet in orde te zijn. De ruim negentig jaar oude brug kan bezwijken onder het gewicht van voertuigen van 20 ton of meer. Die moeten al een jaar lang omrijden via de nieuwe N18 en dreigen dat nog tot 2025 te moeten doen.

Vervanging van de brug stond voor dit jaar gepland, maar Rijkswaterstaat heeft daar het geld niet voor. Tot onvrede van Michel Wentink, directeur van Noordendorp Transport, op industrieterrein ’t Varck in Haaksbergen. „Dit betekent een economische schade voor de lokale transport- en agrarische sector van 2 miljoen euro per jaar. Minstens.”

De Vloedstegenbrug is niet het enige object dat leidt onder de geldnood bij Rijkswaterstaat. Zo kan de Coenbrug bij Zaandam al bijna een jaar niet meer open voor vrachtschepen. „Dat is van een heel andere orde dan de Vloedstegenbrug”, meent Wentink. „Leg hier een paar balken overheen en we zijn gered.”

5 verloren uren per dag

Beter nog is het plaatsen van een noodbrug, zoals die ook zijn gebruikt bij de aanleg van de nieuwe N18, zegt de Haaksbergse ondernemer. „Of plaats verkeerslichten om het verkeer te regelen. Dan wacht je misschien een minuut en mag je door. Nu moeten chauffeurs per rit heen en terug 20 minuten omrijden. Alleen al voor ons bedrijf betekent dit 5 verloren uren per dag.”

Quote Leg er een paar balken overheen en we zijn gered Michel Wentink

Rijkswaterstaat bracht het Haaksbergse college onlangs schriftelijk op de hoogte dat vervanging van de brug, vanwege geldgebrek, geen haalbare kaart is in 2022. Dat gebeurt op z’n vroegst in 2025. In die brief schetst de brugeigenaar ook een mogelijke eerdere oplossing. Provincie Overijssel wil volgend jaar het kruispunt van de Eibergestraat met de N315 richting Rietmolen en Neede vervangen door een rotonde. De provincie wil bekijken of die klus is te combineren met het aanleggen van een nieuwe brug. Als dat kan, wil Rijkswaterstaat alsnog op zoek gaan naar geld.

Transportondernemer Wentink heeft er zijn bedenkingen bij. Hij acht de kans klein dat de brug eerder dan in 2025 wordt vervangen. Vorig jaar leverde het omrijden een schadepost op van 155.000 euro aan brandstof. „Met de huidige brandstofprijzen is dat 2 ton per jaar.”