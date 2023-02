Trucks rijden op frituurvet • Wéér aardbeving Turks-Syrische grens • Bruls is carnavalskameleon

MOUNTAINBIKERS OP DE BON | Tientallen mountainbikers zijn zondag op de bon gegaan op de Utrechtse Heuvelrug omdat ze geen vignet konden tonen. Nog eens tachtig anderen kregen een waarschuwing omdat ze geen id-bewijs bij zich hadden.



HOEKSTRA: OORLOG NOG LANG NIET VOORBIJ | De oorlog in Oekraïne gaat nog lang duren, stelt minister van Buitenlandse Zaken Wopke Hoekstra. De CDA-leider waarschuwt tegen oorlogsvermoeidheid: ,,We moeten volhouden, dit is ook een les voor Moskou, Peking en Teheran.”

WEER AARDBEVING OP TURKS-SYRISCHE GRENS | Amper twee weken na de heftige aardbevingen in Turkije en Syrië, wordt het gebied weer getroffen: ditmaal door een aardbeving met een kracht van 6,4. Dat meldt het Europees Mediterraans Seismologisch Centrum (EMSC).

‘RUSLAND ZINT OP SABOTAGE’ | Rusland wil Nederlandse energievoorzieningen, zoals windmolenparken op de Noordzee, in kaart brengen en mogelijk saboteren. Dat melden inlichtingendiensten AIVD en MIVD. Volgens de diensten proberen de Russen meer infrastructuur in de Noordzee, zoals internetkabels en gasleidingen, in beeld te brengen. ,,We zijn zeer alert’’, aldus AIVD-baas Erik Akerboom tijdens een persconferentie die in het teken stond van de gevolgen van 1 jaar oorlog in Oekraïne.

BIDEN IN KIEV | De Amerikaanse president Joe Biden was vandaag in Kiev voor een verrassingsbezoek aan zijn Oekraïense ambtsgenoot Volodimir Zelenski. Biden zou volgens het Witte Huis vandaag in buurland Polen arriveren in het kader van de eerste verjaardag van de Russische invasie in het buurland, komende vrijdag. Lees meer in ons liveblog.

COMMOTIE OVER UITSLAG OPTOCHT | ,,Ik ben zelf wagenbouwer geweest en ken de emotie als je niet wint. Maar dit gaat te ver. Je moet je bij het oordeel van de jury neerleggen.” Dat zegt Willem Thijssen van de Groesbeekse carnavalsstichting SOK in reactie op de commotie over de verdeling van de prijzen voor praalwagens.



BRULS IS CARNAVALSKAMELEON | Van alle mogelijke vragen die ertoe doen in het leven, is er één die ieder jaar op plaatselijk niveau bijzonder vaak wordt gesteld. Want: hoe verkleedt burgemeester Hubert Bruls van Nijmegen zich dit jaar met carnaval?

HEINEKEN STRIKT MAX | Heineken gaat vanaf dit seizoen voor de duur van zes jaar een samenwerking aan met Max Verstappen. De Formule 1-coureur gaat in het bijzonder Heineken 0,0 promoten. Dat maakte het bierconcern vandaag bekend.

SINAN REDT HONDJE EN NEEMT HET MEE | De Arnhemse vrienden die eerder deze maand met afgeladen vrachtwagens en bestelbusjes naar Turkije reisden om hulp te bieden aan de aardbevingsslachtoffers, zijn veilig terug. Mét een jong hondje.



TRUCKS RIJDEN OP FRITUURVET | Een noviteit voor het Achterhoekse Rensa. Het gehele wagenpark rijdt nu op brandstof gemaakt van frituurvet. Een belangrijke stap voor de groothandel in verwarming en ventilatie. Het bedrijf wil in 2030 klimaat- en CO2-neutraal zijn.

VITESSE VERLIEST, NEC EN DE GRAAFSCHAP WINNEN | Vitesse staat weer op scherp na de smadelijke 2-0 nederlaag in en tegen Volendam. De Arnhemmers wacht een zware serie, te beginnen met de thuisbeurt tegen Ajax komend weekend, beseft speler Maximilian Wittek. NEC voorkwam dankzij de ruime zege op Excelsior (0-3) dat het gemor onder de fans aanzwelt. En de Superboeren lijken te gedijen onder de hand van interim-trainer Richard Roelofsen.

