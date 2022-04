Twaalf man van Longa’30 maandag op de fiets naar Rosmalen als eerbetoon aan overleden trucker Tjerk

Daarmee wordt een oude traditie maandag in ere hersteld, zegt oud-voorzitter Marcel Eekelder van de Lichtenvoordse hoofdklasser Longa’30. In 2012 sprong hij voor het eerst op de fiets om met een gezelschap een verre uitwedstrijd van ‘zijn’ Longa'30 te bezoeken.



,,Dat was naar Be Quick Groningen”, zegt Eekelder. ,,Daarna zijn we op de fiets naar Nieuw Buinen, Joure, Amersfoort en Meppel geweest. De laatste keer was in 2017. De laatste jaren hebben we het niet meer gedaan, ook vanwege corona. Nu hebben we het weer opgepakt, omdat dit een eerbetoon moet worden aan Tjerk Spexgoor, die in januari van dit jaar overleden is.”



De trucker overleed bij een brand in zijn vrachtwagen langs de snelweg. ,,Tjerk was bij alle eerdere fietstochten van de partij. Hij was oersterk en heel sociaal. Als iemand moeite had om het tempo bij te benen, liet Tjerk zich terugzakken en zorgde hij dat diegene weer in het peloton terugkwam.”