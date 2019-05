Twan (11) krijgt het kampioensshirt van Huntelaar: ‘Hij heeft erin geslapen’

Volledig scherm Een dolgelukkige Twan Bouwman, de tranen nog in zijn ogen, met het kampioensshirt van Klaas-Jan Huntelaar om zijn schouders. © Maikel Bouwman Met zijn vader Maikel en zus Lynn (13) had de jonge voetballer uit de jeugdopleiding van De Graafschap de wedstrijd op De Vijverberg bezocht. Het gezin is ook fan van Ajax en Huntelaar is het idool van Twan. ,,Hij had een spandoek gemaakt waarop stond ‘Klaas-Jan mag ik jouw shirt’. Met de logo’s van De Graafschap en Ajax erop en afbeeldingen van het Huntelaars-shirt met nummer 9.’’



Dat is ook het nummer waarmee Twan voetbalt in de Onder 11 bij De Graafschap, volgens zijn vader heeft hij als aanvaller wel een beetje de stijl van de Ajax-spits. ,,Huntelaar is zijn grote voorbeeld, zijn shirt zou dus een ware trofee zijn.’’

Shirt in de kleedkamer

Na de wedstrijd leek die missie aanvankelijk te mislukken, omdat de Ajacieden voor het uitvak aan het feestvieren waren. En het gezin Bouwman zat helemaal aan de andere zijde op de tribune. ,,Na drie kwartier moesten we weg en zijn we toch naar de spelerstunnel gelopen. Daar troffen we Klaas-Jan en met hulp van omstanders kregen we hem te spreken en kon Twan om zijn shirt vragen.’’

De Angerlose Ajax-spits had zijn shirt echter in de kleedkamer liggen, maar na de vraag van Twan bedacht hij zich geen moment en liep naar binnen om het op te halen. Een paar minuten later kwam hij terug om zijn bezwete shirt met nummer 9 aan Twan te geven. ,,Dat is toch helemaal geweldig! Twan is dolgelukkig, hij heeft het shirt aangetrokken en niet meer uit gedaan’’, zegt vader Maikel een dag later. ,,Hij heeft er zelfs in geslapen.’’

Quote Twan was zo gelukkig, hij heeft het shirt aangetrok­ken en niet meer uit gedaan Vader Maikel

‘Dit vergeten we nooit meer’

Twan koestert het shirt als een trofee en het kampioentricot krijgt volgens vader Maikel een mooi plekje aan de muur in een mooie lijst. ,,Dit vergeten we nooit meer!’’

Het kampioenschap was voor Huntelaar ook erg bijzonder, want pas voor het eerst in zijn carrière won de Achterhoeker een titel. En dan ook nog in zijn achtertuin, in het stadion van de club waar hij een deel van zijn jeugdopleiding heeft genoten. Met zestien goals had de 35-jarige spits bovendien een fors aandeel in het 34ste landskampioenschap van de Amsterdammers. Aan stoppen denkt hij nog niet: ,,Ik heb de smaak nu te pakken en plak er nog een jaartje aan vast’’, zei een euforische Huntelaar na de titelwinst.